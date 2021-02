Netflix, annunciate le novità in arrivo a marzo: quali sono

Netflix ha ufficialmente ha annunciato alcune novità per il periodo tra il 1° ed il 15 febbraio prossimi: i dettagli

Netflix ha annunciato ufficialmente quali saranno le serie che arriveranno nei primi 15 giorni del prossimo mese. Tante le novità, ma tante anche le stagioni successive alla prima attese dai fan. In primis, ci sarà la sesta stagione di Vikings, la terza di Riverdale, la quinta di Lucifer e la seconda di Come vendere la droga online (in fretta). Questi non sono gli unici contenuti, ma solo quelli più in voga. Come fratelli, Sergio e The lovebirds le originali Netflix pronte a stupire gli utenti.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, crisi senza fine: i motivi del crollo

Netflix, le serie annunciate dal 1° al 15 marzo

LEGGI ANCHE—> Disney+, tanti film e serie TV in arrivo a febbraio 2021: la lista completa