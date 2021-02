Marito addormentato viene utilizzato come manichino d’abbigliamento

Jocelyn May Jazareno Caday gestisce una boutique online nelle Filippine , il Jo’s Online Shoppe , ed ha escogitato un “perfido” e simpatico modo per pubblicizzare i propri capi d’abbigliamento. Ha deciso di utilizzare suo marito addormentato, facendolo diventare un manichino o, se vi pare più carino, un modello per un giorno.

Nelle Filippine una donna, la quale gestisce una boutique online, ha vestito suo marito mentre dormiva e lo ha utilizzato come manichino per l’abbigliamento

Le foto pubblicate dalla donna sono divenute subito virali in tutto il mondo, con numerosi siti che le hanno riportate. La moglie, come si può ben vedere, ha poggiato i vestiti sul corpo dell’uomo che era, come si suol dire, a “quattro di bastoni”.

Ora però aleggia un mistero perché la pagina della boutique risulta inesistente. Chissà che il marito non si sia imbestialito facendo finire tutto in tragedia o forse la donna non riusciva più a raggranellare soldi a causa dell’epidemia.