Laura Pausini, nuova avventura per la cantante: dove la vedremo

La cantante Laura Pausini è pronta ad una nuovissima avventura lavorativa: ecco dove vedremo l’artista amata dagli italiani

Laura Pausini è pronta a sbarcare su Amazon Prime Video. La cantante, tanto amata dagli italiani e non solo, si racconterà a 360 gradi. Svelerà aneddoti sulla sua vita privata e soprattutto sulla carriera.. Il documentario, inoltre, sarà arricchito di immagini esclusive e di segreti sui tanti brani che l’hanno resa celebre. Spazio anche alle sue radici che affondano le basi nell’Emilia Romagna.

Al momento non è stata resa ancora nota la data sull’uscita del documentario. Il progetto sarà prodotto da Endemol Shine Italy e non si esclude che non possa uscire già nel 2021.

Laura Pausini, festa a tema Harry Potter per il compleanno della figlia

Laura Pausini, per il compleanno di sua figlia Paola, la quale ha compiuto 8 anni, ha organizzato una festa a tema Harry Potter. A condividere le foto è stato Andrea Mennella, stylist ed image consultant.

Con loro c’è Paolo Carta, 56 anni, compagno di Laura e padre della bambina. “8 Febbraio 2021. Otto anni insieme a te, Paola – scrive la Pausini. Nella vita la bacchetta magica di Harry Potter non esiste ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata…sei tu che deciderai se renderla speciale o meno e noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre. Buon Compleanno Fragolina”.