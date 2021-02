Grave lutto in famiglia per Povia: “Eri il mio mito”

Grave lutto per il cantante Giuseppe Povia che perde, come da lui stesso ammesso, il suo più grande mito

Grave lutto per il cantante Giuseppe Povia che ha perso suo padre. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite un post su Instagram, impreziosito da una foto di quando era piccolo. “Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”, ha ammesso. “Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘chi è il tuo mito?’ ho detto: ‘mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto buono… buon paradiso papà”.

Povia: “Hanno fatto bene a non aprire l’Ariston per Sanremo”

Povia, qualche giorno fa, è intervenuto sulla questione riguardante il prossimo Festival di Sanremo, rispondendo ai microfoni dell’AdnKronos: “Se avessero aperto l’Ariston, avrebbero dato il via ad aprire i teatri e molti luoghi da concerto in genere. Io speravo lo facessero col teatro pieno e con le dovute norme ma poi la stampa si sarebbe appigliata al primo positivo al Covid e avrebbe crocifisso il Festival quindi hanno fatto bene dai”.