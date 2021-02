Tante sono le novità che attendono i telespettatori nella puntata di oggi, 8 febbraio, del GF Vip.

La puntata del Grande Fratello Vip riserva sempre numerosi colpi di scena come un’eliminazione a sorpresa o un prolungamento del programma. Infatti, proprio quest’oggi, lunedì 8 febbraio, sarebbe dovuta andare in onda la finalissima del programma, poi slittata al 1 marzo. I vipponi sperano che questo sia realmente il giorno ultimo per la fine della quinta edizione perché altrimenti diverrebbe una storia infinita. Aldilà di tutto, cosa succederà stasera?

In primis si parlerà della coppia Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. Ogni coppia vive degli alti e bassi e negli ultimi giorni i loro litigi hanno tenuto svegli tutti. Sicuramente gran parte della puntata sarà dedicata a loro.

GF Vip, le anticipazioni di oggi: confronto per Maria Teresa Ruta

Oltre alle coppie, ci sarà spazio anche per Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Stefania potrebbe ricevere una visita a sorpresa. Ieri sera è stata chiamata in confessionale per parlare del rapporto con suo padre e nelle anticipazioni si fa menzione a una visita importante. Che sia proprio lui?

Maria Teresa Ruta invece, continua ancora ad essere protagonista con i suoi amori che hanno sollevato un grosso polverone. Questa sera la mamma di Guenda avrà un faccia a faccia con Francesco Baccini, ossia il noto cantante con il quale la Ruta ha affermato di avere avuto un flirt. Verrà confermata la versione? Per saperlo bisognerà attendere a questa sera.

