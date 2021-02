Genova choc, donna su monopattino travolta e uccisa da un camion

Donna su monopattino uccisa da un incidente: vicenda choc avvenuta quest’oggi a Genova. Ecco cosa è accaduto.

Dramma a Genova: una donna di 34 anni è morta travolta da un tir mentre era alla guida del suo monopattino. Per la signora purtroppo non c’è stato niente da fare: i sanitari, accorsi velocemente sul posto, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. La vittima, secondo quanto ricostruito, stava appena rientrando dalla scuola dove aveva accompagnato i suoi figli. La tragedia si è consumata proprio nel centro del capoluogo ligure e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Donna su monopattino uccisa a Genova

Secondo quanto giunge, innanzitutto il camionista è risultato negativo al test relativo dll’alcol e della droga. Le ipotesi al momento sono due: o la sfortunata protagonista è caduta da sola e il camion l’avrebbe inevitabilmente travolta, oppure il guidatore potrebbe non essersi accorto della sua presenza e l’avrebbe sbalzata a metri i distanza dopo un terribile impatto.