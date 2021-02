Esonero Gattuso, arriva la decisione di De Laurentiis 

Esonero Gattuso, clamorosa decisione del presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco cosa sta succedendo.

Si decide tutto nelle prossime due partite: è questo quanto ha deciso il presidente Aurelio De Laurentiis dopo la pesante disfatta del Marassi contro il Genoa. Fiducia a tempo quindi per l’allenatore del Napoli reduce dalla settima sconfitta in campionato. E saranno per lui due esami difficilissimi: prima l’Atalanta in Coppa Italia dopo lo 0-0 dell’andata, poi la Juventus in campionato in programma sabato prossimo allo stadio Maradona.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha deciso il suo futuro: clamoroso indizio

Esonero Gattuso, pronti due nomi per la panchina

A meno che non ci sia un tracollo umiliante a Bergamo, si attenderà dunque fino al prossimo weekend per emettere un verdetto. Ma nel frattempo il patron partenopeo si è già cautelato con due profili in particolare in caso di ribaltone in panchina: da una parte Rafa Benitez, dall’altra Walter Mazzarri. Si tratta di due ex che conoscono bene la piazza e che non avrebbero bisogno di adattarsi a stagione in corso.

Col primo significherebbe aprire un nuovo ciclo dopo quello visto tra il 2013 e il 2015, mentre il tecnico toscano sarebbe invece un valido traghettatore fino a fine stagione. Se dipendesse unicamente da ADL, andrebbe avanti fino a giugno con Gattuso per poi salutarsi. Ma saranno giocoforza i risultati a emettere il verdetto. Questi, quindi, potrebbero essere gli ultimi 180 minuti di Rino sulla panchina azzurra.