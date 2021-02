Sono la coppia più seguita e amata sui social e adesso, starebbero lavorando a un progetto segreto.

Durante il programma Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe su TV8, è spuntata fuori un indiscrezione che vede coinvolta la coppia più amata e seguita sui social. Fedez e Chiara Ferragni starebbero lavorando a un progetto “top secret” del quale non possono parlarne perché protetto da vincoli di segretezza. Una sola sillaba e i coniugi potrebbero incorrere in una penale; ma di che progetto si tratta?

Santo Pirotta ha rivelato l’indiscrezione nello spazio dedicato alla sua rubrica settimanale, Un santo in paradiso. Secondo il giornalista, Chiara Ferragni e Fedez starebbero lavorando a un docu-reality targato Amazon Prime Video.

Chiara Ferragni e Fedez, progetto top secret con Amazon: straordinario

Chiara Ferragni e Fedez dovrebbero essere ripresi da delle telecamere 24 ore su 24: sia quando sono in casa che quando escono in macchina. I coniugi dunque sarebbero ripresi nella loro quotidianità in una modalità molto simile a quanto avvenuto con altre due coppie in Italia, ossia Ilary Blasi e Francesco Totti e Casa Vianello.

I Ferragnez si sentono a loro agio davanti ai riflettori e sono molto bravi a intrattenere il pubblico. Inoltre sono molto amati dal pubblico e sono tanti i fan che vorrebbero guardare una sit-com con loro come protagonisti.