Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha deciso il suo futuro: clamoroso indizio

Calciomercato Milan. Ibrahimovic è la chiave di questa squadra, contro il Crotone ha espressamente deciso per il suo futuro

“Ancora uno” è il gesto che Zlatan Ibrahimovic ha mimato rivolto verso la tribuna dopo il suo 501° goal arrivato sabato nella partita contro il Crotone. Una vittoria schiacciante, 4-0 con doppietta di Ibra che ha siglato, a 40 anni, i suoi 500 e 501° gol in un club.

In tempi di pace, potrebbe essere considerata come un’esultanza qualsiasi, ma Ibrahimovic potrebbe aver richiesto il rinnovo mostrando a Maldini la sua forza e la sua voglia di continuare. Nonostante i 40 anni anagrafici, Ibra corre e segna come se ne avesse la metà e c’è di più: il suo carisma trascina un intero spogliatoio e valorizza anche i compagni di squadra.

Calciomercato Milan, rinnovo ad Ibrahimovic si o no?

Impossibile non ammettere quanto Zlatan Ibrahimovic sia determinante per questo Milan: non è solo un grande giocatore, ma anche un grande uomo spogliatoio. Per vincere grandi trofei, c’è bisogno di grandi uomini – e giocatori – che possano ottenere i risultati e se i rossoneri vogliono credere in grande, sicuramente l’attaccante svedese è la chiave di volta. Ciononostante bisogna far fronte all’età biologica del giocatore ed alla possibilità di vederlo infortunarsi più frequentemente, come già accaduto durante la stagione.

Covid e infortuni hanno reso Ibrahimovic indisponibile per qualche giornata, tuttavia la squadra ha saputo indirizzarsi perfettamente verso una gara che portasse a casa i tre punti. Ciò è la prova evidente che l’attaccante svedese lascia la sua impronta nello spogliatoio, nonostante l’assenza fisica. Privarsene sarebbe un grave errore da parte della società rossonera.