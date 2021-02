Calciomercato Juventus, offerta pronta per una stella della Serie A

Calciomercato Juventus. Bianconeri alla ricerca del talento che li riporti alla gloria, la società pesca in Serie A

Dall’Inghilterra sono più che certi, Henrikh Mkhitaryan lascerà la Roma a fine stagione. Il contratto, in scadenza a giugno, prevede delle opzioni per il rinnovo, ma anche la libera scelta di poter andare via. Pertanto, vista la brillante stagione del centrocampista armeno, è facilmente intuibile la corte che gli gira attorno.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Inter, sirene spagnole sulla stella nerazzurra

La Juventus, dunque, potrebbe affondare il colpo per Mkhitaryan che, nonostante i 32 anni, sembra essere in perfetta forma: 9 gol e 8 assist in 20 partite, il valore aggiunto della squadra di Fonseca. Tuttavia, bisogna far fronte ad una nuova politica della società bianconera: la riduzione degli ingaggi per riportare il bilancio in verde. Sarebbe soltanto quest’ultimo l’ostacolo della Juventus, visti i 4 milioni d’ingaggio reperiti dall’armeno.

Calciomercato Juventus, la situazione in entrata ed in uscita

La società bianconera dovrà far fronte alla crisi causata dai mancati introiti per via del Covid-19 che ha portato grandi problemi anche alle casse del mondo del calcio. Come già previsto, non è facile pensare ad una sessione di mercato estiva – come lo è stata anche quella invernale da poco conclusa – emozionante, ma attendista. Anche le big d’Europa dovranno sondare il terreno e non spendere cifre blu per non fare il passo più lungo della gamba: non ci sarà un nuovo CR7 alla Juventus, almeno per quest’anno.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Milan, assalto ad un figlio d’arte: c’è il prezzo

Tuttavia, visto l’andazzo non proprio soddisfacente di quest’anno, un cambiamento sarà necessario. Prevedibilmente, il primo innesto sarà un nuovo allenatore: via Pirlo dopo quest’anno di rodaggio per affidare la panchina ad un professionista più esperto.