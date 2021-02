Calciomercato Inter, due cessioni ufficiali: plusvalenza di 5,5 milioni

Buone notizie per l’Inter, che ha chiuso il calciomercato invernale con due cessioni ora ufficiali. Plusvalenza di 5,5 milioni

Dal punto di vista societario, l’Inter sta vivendo uno dei momenti più bui del suo recente passato. Suning è stato colpito dalla crisi legata al Covid, tanto che sta cercando acquirenti da ormai qualche settimana. Di conseguenza, la sessione invernale di calciomercato si è conclusa in un nulla di fatto per i nerazzurri, con nessun colpo in entrata e in uscita.

In realtà per, come fa notare calcioefinanza.it, alcuni movimenti a bilancio ci sono stati per gli uomini di Conte, e hanno portato ad una plusvalenza di circa 5,5 milioni di euro. Si tratta nello specifico di alcuni prestiti, i cui riscatti sono arrivati nelle casse del club meneghino.

Calciomercato Inter, ufficiali le cessioni di Candreva e Politano

Come da accordo, Sampdoria e Napoli hanno ufficialmente riscattato Antonio Candreva e Matteo Politano. Plusvalenza di circa 5,5 milioni di euro per l’Inter a bilancio, che guadagna 2,5 milioni dall’esterno ora a Genova e 19 milioni dall’ex giocatore del Sassuolo. Buone notizie quindi per i nerazzurri, che non si sono mossi in questa sessione di calciomercato.

Oltre alle uscite, però, è tempo di parlare anche di entrate per il club meneghino. Anche Matteo Darmian, infatti, dopo il prestito di 6 mesi passa ora all’Inter a titolo definitivo. Giocatore utile alla causa e che sta facendo bene sotto la guida di Conte, nonostante davanti a lui abbia un top player come Achraf Hakimi. Ora l’obiettivo della dirigenza è vendere il più presto possibile per portare altro denaro liquido nelle casse del club.