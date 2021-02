Adriana Volpe cambia vita: “Sono prontissima”. La showgirl potrebbe presto cimentarsi con qualcosa di diverso rispetto alla televisione

Purtroppo si è parlato di lei per l’atteggiamento non irreprensibile relativo al Covid e all’uso della mascherina. Adriana Volpe ha destato scalpore per un post condiviso su Instagram in cui si faceva fotografare al supermercato senza la mascherina, nonostante le restrizioni del comune di Milano. I commenti non sono stati proprio lusinghieri per la conduttrice di Ogni Mattina, in onda su TV8 e la cosa non è passata inosservata. Un particolare che stride in realtà con una delle sue ambizioni che è stata confessata nell’ultima intervista rilasciata al sito gay.it.

La Volpe non ha escluso la possibilità di poter scendere in politica e dare il suo contributo in un momento così delicato.

“In un futuro prossimo non escludo l’ipotesi di poter scendere in campo in prima persona. In questi anni ho incontrato disparità di trattamento nei confronti delle donne e delle persone appartenenti alla comunità lgbtq che vanno rimosse assolutamente dal nostro sistema. E se potesse essere utile il mio contributo personale, sarei prontissima“.

Adriana Volpe cambia vita: “Non escludo di dare il mio contributo in politica”

Oltre al possibile impegno in politica, Adriana Volpe non dimentica la Tv. L’anno scorso era stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, che quest’anno sta seguendo da spettatrice.

“Io spero che vinca la mia amica Stefania Orlando, oppure Tommaso Zorzi. Li adoro entrambi. Io e Stefania ci siamo sentite più volte prima del suo ingresso. Abbiamo condiviso il percorso in Tv per larghi tratti insieme e abbiamo creato un bellissimo rapporto. Mi ha confessato che è entrato nella casa dopo avermi visto all’opera nella passata edizione“.

Ma lei lo rifarebbe il GF Vip: “Perché no? Amo la verità delle persone, conoscere le storie di ognuno e alcuni reality sanno mettere a nudo le personalità di ognuno di noi“.

Poi un’ultima battuta sul futuro lavorativo: “Sto percorrendo una strada in salita, non vedo l’ora di arrivare in cima verso i miei obiettivi. Nonostante la fatica spero di arrivare ad avere un programma tutto mio in un prime time”. Con la sua determinazione potrebbe riuscirci a breve, così come candidarsi in politica.