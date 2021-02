Sanremo 2021, ritorno pazzesco all’Ariston: il pubblico sogna

Un pazzesco ritorno si profila all’orizzonte riguardo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 come co-conduttrice

Il giorno del Festival di Sanremo si avvicina sempre di più, la rassegna canora avrà inizio il 2 marzo prossimo. Amadeus si “servirà” dell’amico Fiorello come spalla e della presenza fissa di Achille Lauro (l’anno scorso c’era Tiziano Ferro). Insomma, uno stile simile a quello dell’anno scorso. Stavolta, però, le co-conduttrici saranno cinque e non dieci perché, a causa del coronavirus, si è preferito ridurre il numero. Nella prima serata ci sarà Naomi Campbell, mentre per quelle successive sono state confermate le presenze di Elodie e Matilde De Angelis.

Nei prossimi giorni, comunque, la lista andrà allungandosi ed a tal proposito si starebbe vociferando di un pazzesco ritorno: quello di Vanessa Incontrada. Amadeus sulla possibilità si è espresso ai microfoni di ItaliaSì! condotta da Marco Liorni: “Ho incontrato Incontrada, ma non dico di più”. Pare confermata anche la presenza tra gli ospiti di Ornella Vanoni.

Sanremo 2021, Amadeus chiarisce le polemiche

“Io sono sempre stato disteso. Fare Sanremo è un privilegio, ma mi hanno dipinto come ‘nervoso’ ed io non lo sono mai stato. Lo dico con chiarezza: non ho mai voluto abbandonare Sanremo. Ci lavoro da maggio, ho ascoltato 960 canzoni dei giovani, di cui 300 dei big. Figuriamoci se nella mia testa è passato anche solo per un secondo l’idea di non fare Sanremo. Mai e poi mai”. Amadeus con queste parole ha chiarito anche le polemiche degli scorsi giorni in merito al presunto nervosismo del conduttore per le varie misure che andranno adottate al Festival.