Palermo, nuovo femminicidio: nota cantante neomelodica uccisa in casa

Palermo, nuovo femminicidio: Piera Napoli, nota cantante neomelodica, uccisa in casa all’ora di pranzo. La confessione del marito



A sole due settimane dalla drammatica fine di Roberta Siragusa a Caccamo, un nuovo femminicidio macchia di sangue Palermo. La vittima questa volta è la 32enne Piera Napoli, abbastanza conosciuta nel mondo della musica per la sua carriera come cantante neomelodica.

Oggi attorno all’ora di pranzo il marito della donna, Salvatore Baglione (37 anni) è entrato nella stazione dei carabinieri di zona dichiarando di avere ucciso la moglie. I militari hanno subito fatto visita all’abitazione della coppia, in via Vanvitelli, trovando effettivamente il cadavere della donna in bagno.

Non c’era già più nulla da fare per lei, raggiunta secondo le prime informazioni da numerose coltellate. I vicini di casa hanno riferito di liti abbastanza frequenti nella coppia che però alla fine trovava sempre il modo per fare pace. Un mese fa però fuori dalla loro casa era anche arrivata una volante della polizia chiamata da lei, a quanto pare. Solo che la denuncia non era mai stata presentata e così l’incidente era stato archiviato senza nessun provvedimento.

Femminicidio a Palermo, gli ultimi post della vittima sembrano quasi profetici



Questa mattina i tre figli della coppia, tre maschi fra i 13 e gli 11 anni, erano stati accompagnati dal padre dai nonni. L’uomo è stato interrogato per tutto il pomeriggio dagli investigatori e dalla pm incaricata, Federica Paiola e in casa sarebbe anche stato sequestrato un grosso coltello da cucina che probabilmente è l’arma del delitto.

Su Facebook negli ultimi giorni la vittima aveva postato messaggi che, oggi, sanno quasi di profezia. “La vita ci insegna tante cose – scriveva– una di queste è che le persone non sono mai come sembrano”. E poi un altro post nelle scorse ore: “Vuoi che ti regalino dei fiori il 14? Muori il 13”, diceva riferendosi alla prossima festa di San Valentino. Il marito invece, sempre qualche ora fa avrebbe pubblicato un post sul profilo ‘Dna criminale’. Una foto di Robert De Niro e un messaggio: “Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato”.

Quello di Piera Napoli è l’ennesimo femminicidio dall’inizio del 2021 e arriva a due settimane da un episodio analogo nel Palermitano. Lo scorso 25 gennaio era stata ritrovata morta la 17enne Roberta Siragusa, uccisa presumibilmente dal fidanzato. E con il femminicidio a Lecce del 1° febbraio il triste elenco si allunga.