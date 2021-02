Netflix, c’è l’annuncio: succederà per la prima volta in Italia

Netflix, che sorpresa: arriva l’annuncio ufficiale della piattaforma. La notizia riguarda direttamente l’Italia.

Netflix ora sbarca in Italia anche fisicamente. Il colosso californiano, infatti, aprirà la sua prima sede anche nel Bel Paese e più precisamente proprio nella Capitale. La base operativa della piattaforma streaming sarà infatti Villino Rattazzi di via Boncompagni a Roma. Ovvero un palazzo di tre piani vicino all’ambasciata statunitense situata a via Veneto. Non vi è ancora una data ufficiale sull’insediamento, ma la sistemazione è certa e l’esordio italiano dovrebbe avvenire orientativamente attorno a metà 2021.

Netflix, in arrivo la prima sede italiana

A inaugurare la struttura sarà una squadra di 40 dipendenti tra marketing e pubbliche relazioni in attesa di ulteriori ‘rinforzi’ futuri. Un progetto annunciato già nel 2019 dal co-fondatore e Ad Red Hasting e presto diventerà quindi realtà. Dimostrazione di quanto la mega azienda punti sull’Italia, l’utenza nostrana e anche sulle potenzialità cinematografiche della nostra nazione. E nel frattempo incassa sempre più numeri da record dalla penisola che registra mese dopo mese sempre più iscritti.