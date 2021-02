Incidente mortale tra camion sulla A14: due vittime e un ferito 

Incidente choc in Italia questa mattina sulla A14: impatto fatale tra tre mezzi pesanti e bilancio di due vittime.

Incidente drammatico quest’oggi sulla A14 tra Pesaro e Cattolica: uno scontro tra due mezzi pesanti ha coinvolto un furgone comportando la morte di due persone e il ferimento di una terza. Il dramma si è consumato attorno alle 05.30 e le vittime erano tutte sul veicolo più leggero. Sul posto, ovviamente, sono giunti immediatamente i soccorsi, i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Incidente sulla A14: ci sono due vittime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polizia_stradale (@polizia_stradale)

I sanitari, purtroppo, non hanno potuto evitare il decesso delle due persone salvandone appena una. Il tratto in questione è stato chiuso e riaperto solo attorno alle 10.00, una volta ripristinato l’ordine e prese tutte le prove del caso per far chiarezza sulla vicenda. La dinamica, infatti, è da approfondire con tutte le indagini del caso. Su uno degli automezzi era presente anche un carico di cuccioli di cani e gatti con i piccoli che fortunatamente non hanno subito conseguenze.