GF Vip, Tommaso Zorzi può essere squalificato: il motivo – VIDEO

GF Vip, Tommaso Zorzi è a forte rischio di squalifica. Nelle ultime ore al favorito per la vitoria sembra essere scappata una parola di troppo

La mannaia della produzione al Grande Fratello Vip 5 sta per abbattersi sul favorito assoluto per la vittoria finale? Non è ancora detto, ma è il rischio che corre in queste ore Tommaso Zorzi, in assoluto il più amato dal pubblico a casa.

Sul web infatti sta circolando un video nel quale sembra che sia volata qualche parola di troppo. Tommaso era in giardino, impegnato a giocare una partita di pallavolo insieme a Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Ad un certo punto, anche se l’audio non è facilmente comprensibile, dalla sua bocca potrebbe essere partita una bestemmia che significherebbe dare l’addio alla Casa.

“ fermate Tommy “: altrimenti spara un bestemmione completo e fa la fine di Emily #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/j5Gf7QeqIA — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) February 7, 2021

In affetti dopo averlo ascoltato e riascoltato il dubbio resta anche se sono molti a dire che non è affatto così. Forse, ma con un grande punto interrogativo, potrebbe avere pronunciato il nome di Dio in francese. In ogni caso toccherà alla produzione andare ad analizzare bene la sequenza e comunicare la decisione, magari in diretta tv domani sera con la nuova puntate del reality su Canale 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> GF Vip, crollo improvviso: nessuno se lo aspettava

Grande Fratello Vip, in questa edizione ci sono già state squalifiche clamorose



Gli autori del GF Vip avranno un altro compito difficile dopo quello che è giù successo in questa edizione. Per una bestemmia, infatti, era stato espulso Stefano Bettarini entrato da poco nella Casa (e adesso è guerra aperta tra l’ex marito di Simona Ventura e il programma). Ma lo stesso destino era toccato anche al giovane influencer Denis Dosio, altro che aveva lasciato il reality molto in anticipo.

Sembra quindi non esserci pace per questa edizione che nelle ultime ore ha scritto un’altra pagina scomoda. GF Vip, colpo di scena nella casa, uno dietro l’altro anche se la squalifica di Alda D’Eusanio è derivata dalle pesanti affermazioni della conduttrice sulla vita privata di Laura Pausini e del compagno.

Ormai sia,mo a poche settimane dal termine di questa edizione infinita del reality di Canale 5. davvero dobbiamo pensare che Tommaso Zorzi, favorito assoluto insieme a Dayane Mello, sarà costretto a rinunciare al suo sogno dopo essere rimasto per sei mesi nella casa di Cinecittà?