Gerry Scotti in una ‘veste’ nuovissima: è la prima volta! – FOTO

Il noto conduttore italiano Gerry Scotti si è mostrato in una veste totalmente nuova che prima d’ora non era mai emersa fuori: la foto

Gerry Scotti in veste da nonno, per la prima volta. E’ il noto conduttore a mostrarsi mentre porta a passeggio sua nipote Virginia in un post su Instagram. La piccola è la figlia nata dal matrimonio tra Edoardo Scotti e la giornalista Ginevra Piola. “Sono molto impegnato”, ha scritto a corredo del post.

Gerry Scotti, che ha preso il Covid alcuni mesi fa, aveva già annunciato di volersi prendere del tempo per se stesso, lontano dagli impegni televisivi e la foto pubblicata lo dimostra.

Gerry Scotti verso il ritorno in tv

Gerry Scotti a breve ritornerà ai suoi impegni televisivi. Come già detto, l’uomo è stato fermo per un periodo a causa del Covid per poi tornare in occasione della finale di Tu sì que vales. Successivamente si è preso nuovamente una pausa per dedicarsi alla famiglia.

Tornerà nei prossimi mesi con le puntate nuove di Caduta Libera, la nuova edizione di Striscia la Notizia con Francesca Manzini (dall’8 marzo). L’uomo, poi, tornerà a far coppia con la Hunziker.