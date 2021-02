Elisa Isoardi ‘spaventa’ i suoi fan: è irriconoscibile – FOTO

La bella Elisa Isoardi ha spaventato i suoi fan rendendosi davvero irriconoscibile: il post pubblicato su Instagram

Elisa Isoardi ha pubblicato un post su Instagram con scritto: “Oggi la giornata l’affronterei così… che dite?” e si vede lei in una foto in bianco e nero intenta a gridare e con sotto gli occhi la matita sbavata. Uno stile molto selvaggio che rispecchia un animo deciso ed un modo di affrontare le cose molto diretto. Alcuni fan, come si può ben vedere nei commenti, si sono però spaventati e chiesti se alla base di tale foto ci fosse qualche motivo in particolare. Probabilmente no, solo un post che vuole dare la carica un po’ a tutti.

Elisa Isoardi riflette sulla sua vita: “Momento importantissimo”

Molti sono i rumors su un presunto nuovo fidanzato di Elisa Isoardi, tra cui il ballerino Raimondo Todaro. I due hanno sempre negato un coinvolgimento sentimentale, nonostante i focosi balli al programma di Milly Carlucci.

Lei ammette di essere single attualmente e di star “vivendo un periodo di transizione e penso che siano questi i periodi più importanti della vita”.

La stessa starebbe aspettando anche al suo lavoro ed alla possibilità di ricevere la proposta di condurre un programma tutto suo dopo la fine della Prova del Cuoco. “I momenti di stop se si prendono nel modo giusto sono fasi importantissime”, però afferma e continua: “Non bisogna correre troppo”.

