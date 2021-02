Dramma Mika, lutto terribile ancora vivo: “Non lo dimenticherò mai”

Mika, la notizia terribile ancora devasta la famiglia. Ecco quanto raccontato a Le Parisien.

Lutto terribile per Mika nel finale di un amarissimo 2020. Lo scorso dicembre, infatti, il cantante britannico ed ex giudice di X Factor ha perso la madre Joeannie Penniman. La donna si è spenta dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello, una situazione delicata su cui il 37enne nato a Beirut uscì anche allo scoperto pubblicamente.

Potrebbe interessarti anche —-> Marco Giallini, il dolore straziante e l’incidente: la ricostruzione

Mika ricorda la madre Joeannie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MIKA (@mikainstagram)

Adesso, a due mesi dall’immenso dolore, l’artista ha deciso di parlarne per la prima volta in un’intervista a Le Parisien. E in questa chiacchierata ha rivelato un ricordo che porterà con sé per tutta la vita, ovvero la madre presente al Royal Opera di Versailles dello scorso 5 dicembre: “Al concerto c’era tutta la famiglia e tra cui anche mia madre che mi ha formato. Era lì, su una sedia a rotelle, e mi ha vinto cantare per un’ultima volta. Un un certo senso ho fatto quel concerto per lei. Ci ha lasciati infatti poco dopo, ma era sicuramente orgogliosa per quello che sono diventato. Mi ha detto addio con una richiesta: non mollare mai ed esplorare nuovi orizzonti creativi”.