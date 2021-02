Disney+, tanti film e serie TV in arrivo a febbraio 2021: la lista completa

Tantissime novità in arrivo anche per il mese di febbraio 2021 su Disney+. Ecco tutte le nuove uscite disponibili

Buone notizie per tutti gli abbonati a Disney+, la piattaforma streaming che ha da poco compiuto un anno dal suo esordio in Italia. Finalmente è iniziato il mese di febbraio 2021, il che vuol dire nuove uscite. Tantissimi i film e le serie TV in programmazione, con un catalogo che diventa ancor più completo e vario.

La più grossa novità del mese è ovviamente l’arrivo di Star, nuova area tematica che si va ad aggiungere alle altre 5 già presenti. Questo vuol dire nuovi film, nuove serie TV e nuovi documentari originali e acquisiti. Andiamo a vedere tutti i dettagli della lista disponibile.

Disney+, le novità di febbraio 2021

Il mese di febbraio 2021 è iniziato da una settimana esatta, ed è già tempo di pensare alle novità in arrivo su Disney+. Tantissime le novità in arrivo, sia per quanto riguarda i film e le serie TV che i documentari. Tra le nuove uscite, si parte da WandaVision che dopo l’esordio dello scorso 15 gennaio continuerà ad uscire, sempre a cadenza settimanale. Arriva poi la 31esima stagione dei Simpson, in arrivo il 12 febbraio e che rende i cartoni animati di Matt Groening la serie più longeva della TV americana. Per gli appassionati di The Muppet Show, dal 19 febbraio arrivano tutte e 5 le stagioni.

Ma non è finita qui. L’accordo con Star, infatti, porta decine di nuovi prodotti sia acquisti che originali Disney+. Di questa seconda categoria, spazio a Big Sky e Love, Victor, insieme a Mickey Go Local.