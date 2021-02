Antonella Elia ha rivelato molti dettagli su quel periodo buio che ha vissuto.

L’opinionista del GF Vip, Antonella Elia, è stata ospite di Silvia Toffanin nel programma Verissimo. È stato qui che la soubrette ha voluto approfondire il discorso relativo alla malattia che è riuscita a sconfiggere. Quando accennò qualcosa al Grande Fratello Vip, in occasione del litigio con Samantha De Grenet, tutti pensavano che fosse un bluff ma non è così.

Antonella Elia ha subito una quadrantectomia, ovvero la mutilazione di una parte del decolleté. Questo l’ha portata a perdere la propria femminilità a non sentirsi più donna al cento per cento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, colpo di scena nella casa: c’è un’immediata espulsione!

Antonella Elia a cuore aperto, triste verità: che dolore!

Antonella Elia a Verissimo è riuscita a trovare il coraggio per parlare della malattia che l’aveva colpita. “Quando arriva la parola tumore, la malattia sovrasta la tua vita. La medicina fa passi da gigante, ma bisogna fare prevenzione. Io non sono più riuscita ad avere rapporti intimi, mi vergognavo del mio seno mutilato”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, crollo improvviso: nessuno se lo aspettava

Quando poi è stata messa in discussione la veridicità della sua malattia, la soubrette ha affermato di essere stata malissimo. La decisione di non controbattere immediatamente perché si trattava di una malattia della quale non si può parlare così facilmente. “Non penso di dover chiedere scusa per quello che è avvenuto al Grande Fratello. Ogni tanto bisogna moderarsi, le conseguenze stavolta sono state fortine, ho preso delle pezze in faccia che mi porterò per sempre”.