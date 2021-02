Allerta meteo domani in Italia: allarme per 11 regioni

Allerta meteo in Italia: la Protezione Civile lancia l’allarme in vista di domani dove sono previsti venti e mareggiate soprattutto in 11 regioni.

Allarme della Protezione Civile sul fronte meterologico per domani in Italia: secondo quanto annunciato, sono previsti venti e mareggiate in almeno 11 regioni. L’intenso flusso atlantico che ha già toccato quest’oggi la nostra penisola continuerà infatti anche domani e sarà ancor più intenso con intensità soprattutto a ridosso delle aree appenniniche.

Allerta meteo per domani in Italia

Scatta così l’allerta gialla per contesti come Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Segnalazione per possibili burrasche e venti fortissimi tuttavia anche per Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Grosse preoccupazioni, infine, anche per forti mareggiate lungo le coste. Insomma: l’invito è di lasciare le proprie abitazioni domani solo per motivi necessari senza rischi gratuiti.