Sanremo 2021, Amadeus non ci sta: appello ufficiale!

Festival di sanremo, nel corso di un’intervista concessa al programma Italiasì, Amadeus ha confermato che l’evento si svolgerà senza pubblico.

Amadeus ha confermato l’assenza del pubblico nella nuova edizione del Festival di Sanremo. Una frase dunque che mette fine indiscrezioni di questi giorni, che parlano della presenza durante l’evento di alcuni figuranti. Un’ipotesi che era però stata smentita in seguito dal Cts e che secondo alcuni, avevano fatto infuriare così tanto il conduttore, da farlo pensare alle dimissioni. E adesso, in un’intervista concessa alla programa Italisì, Amadeus ha spiegato che “sono consapevole di quello che tutti stiamo passando: saremmo felici di fare Sanremo con platea vuota ma di riuscire a portare ancora la gente al teatro e al cinema”.

Leggi anche: Sanremo 2021, colpo di scena Amadeus: arriva la decisione

Sanremo, Amadeus: “Ci sarà un protocollo severissimo”

Ha rimarcato poi che nonostante le difficoltà legate al momento storico, si cercherà di organizzare un festival speciale,mettendo in campo tutto l’entusiasmo possibile. Bisognerà però fare attenzione, perché sarà in vigore “un protocollo severissimo, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra combattere la pandemia e tornare a vivere: e non fermare la musica credo sia fondamentale. Per questo faremo cinque serate in modo insolito ma con lo stesso entusiasmo di sempre”.

Leggi anche: Sanremo 2021, clamorosa indiscrezione: Amadeus lascia!

Sanremo dunque si farà, ma per la prima volta nella sua storia, dovrà fare a meno del pubblico.