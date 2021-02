Primo fine settimana nella Capitale che torna zona gialla dopo alcune settimane in zona arancione. Primi aperitivi ai tavolini dei bar e quartieri come Ponte Milvio presi d'assalto da moltissimi giovani

Primo sabato pomeriggio in zona gialla a Roma, dove soltanto da lunedì si è usciti dalla zona arancione che imponeva la chiusura di bar e ristoranti per il consumo ai tavoli. Già dalle prime ore dopo pranzo, la movida cittadina si è riversata nel centro e nei quartieri dello “struscio” come Ponte Milvio.

Centinaia di avventori seduti ai tavoli a bere cocktail, nonostante la pandemia da Covid19. Complice la giornata primaverile, le strade della Capitale si sono riempite di persone.

Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti, ha commentato positivamente la giornata odierna. Secondo i dati dell’associazione di categoria, soltanto oggi i locali della Capitale hanno fatturato oltre cinque milioni di euro.

“La prima settimana di riapertura a Roma di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie ha fatto registrare un lieve incremento di incassi. Una ripartenza positiva, incoraggiante anche per la filiera dell’agroalimentare, ma insufficiente rispetto agli standard in pieno regime e ancora molto lontana da quell’equilibrio economico che possa garantire ai ristoratori di uscire dalla crisi”, ha commentato il presidente Pica.