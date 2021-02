Regina Elisabetta, il grande giorno è arrivato: apoteosi a Buckingham Palace

Giornata storica a Palazzo Reale per la Regina Elisabetta e non solo: scopriamo cosa sta accadendo

Il regno della regina Elisabetta II oggi compie 69 anni e diventa il più longevo della storia inglese. Il 6 febbraio del 1952 ascese al trono dopo la morte di suo padre, re Giorgio VI. La sua incoronazione avvenne poi il 2 giugno dell’anno successivo, in una solenne cerimonia.

Elisabetta II non è solo la monarca più longeva del Regno Unito, ma si piazza anche al quarto posto nella storia. Il record, in tal caso, è di 72 anni e 110 giorni ed appartiene a Luigi XIV di Francia.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta-Can Yaman, ora è ufficiale: un dettaglio fa discutere! – FOTO

Le curiosità sulla Regina Elisabetta II

Tra le curiosità riguardanti la Regina Elisabetta, ve ne sono alcune simpatiche. Ad esempio, non ha il passaporto ma ha visitato oltre il 60% del mondo. Non ha nemmeno la patente, ma fino a poco tempo fa guidava. La regina festeggia cinque compleanni all’anno.

LEGGI ANCHE—> Elettra Lamborghini, l’annuncio a sorpresa fa impazzire i fan

Tra i suoi paesi più visitati ci sono il Canada, l‘Italia, la Francia e la Germania. Quello meno visitato, invece, è la Spagna (1988). In una sua visita in Brasile, avvenuta nel 1968, le sono stati regalati due bradipi. In Camerun, invece, un piccolo elefante.