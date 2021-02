È stato ritrovato privo di vita all’interno del suo appartamento a Mendozia. Gli inquirenti avanzano l’ipotesi possa trattarsi di un suicidio.

Il calciatore del Gody Cruz Santiago “Morro” Garcia, è stato ritrovato morto nel suo appartamento nella città di Mendoza. La notizia è stata confermata dall’emittente nazionale TYC sports che riferisce inoltre come una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti sia quella del suicidio.

Nella giornata del 23 Gennaio, è morto all’età di 35 anni l’ex calciatore Luton Shelton, che da tempo combatteva contro la Sla, una malattia che gli era stata diagnosticata nel 2018. Pur non essendo una malattia mortale, la Sclerosi Multipla lo ha portato ad avere delle gravi complicazioni ai polmoni che alla lunga ne hanno causato il decesso.

Subito dopo le prime indiscrezioni, la notizia della sua morte è stato poi confermata da una delle sue ex squadre, il Valeranga. Il club ha pubblicato un comunicato in cui ha scritto che “Ci è appena giunta la triste notizia della prematura scomparsa di Luton Shelton. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace Luton, a Valerenga non sarai mai dimenticato”. Subito dopo sono arrivati i messaggi dei suoi tanti ex compagni di squadra.