Lazio zona gialla, a Roma ristoranti pieni: “Oltre 5 milioni di fatturato”

Da oggi il Lazio è in zona gialla, e i cittadini ne approfittano. Ristoranti pieni a Roma: “5 milioni di fatturato”

A una settimana di distanza dalle modifiche attuate in gran parte d’Italia, da oggi anche il Lazio è entrato ufficialmente in zona gialla. Riaprono bar e ristoranti fino alle 18 e non ci sono più limitazioni agli spostamenti all’interno della regione. La risposta dei cittadini è stata tempestiva.

Vero e proprio boom nei ristoranti, pieni sin dalle prime ore e con persone ad occupare anche i tavolini all’aperto. Un ottimo segnale per l’economia del Paese, con il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio Claudio Pica che ha voluto esaltare i primi dati ottenuti a poche ore dal passaggio della regione in zona gialla.

Lazio zona gialla, Pica: “5 milioni di fatturato solo oggi”

Numeri impressionanti quelli registrati oggi a Roma, nel primo giorno di zona gialla per il Lazio. Ristoranti pienissimi e tavolini occupati anche all’esterno: una risposta importante da parte dei cittadini. Ne ha parlato il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio Claudio Pica. “Sono dati impressionanti quelli registrati oggi, dal centro di Roma e fino al mare. La zona gialla e il clima mite hanno portato una marea di persone ad uscire dopo tempo. Stimiamo che solo oggi nella provincia ci sia stato un fatturato di oltre 5 milioni di euro” le sue parole.

Lo stesso Pica ha poi voluto lanciare un appello, per sensibilizzare le persone e tenere alta l’allerta. “Bisogna stare attenti e soprattutto evitare assembramenti. Abbassare la guardia sarebbe sbagliato, sia per la salute che per l’economia. É sempre meglio una ripresa lenta ma duratura piuttosto che questi stop and go che stiamo vivendo” le parole riportate da SkyTG24.