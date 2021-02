Juventus-Roma 2-0: highlights, voti e tabellino della super sfida

Juventus-Roma 2-0: ecco highlights, voti e tabellino della super sfida che si è conclusa pochissimi istanti fa.

La Juventus batte la Roma nell’anticipo serale della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Finisce 2-0 a favore della squadra allenata da Pirlo, che mette in mostra una discreta tenuta atletica e un gioco ritrovato. Nella prima frazione, meglio gli ospiti che si rendono pericolosi in diverse occasioni ma Cristiano Ronaldo si inventa una rete da antologia dal limite dell’area e con un sinistro chirurgico permette ai suoi compagni di andare al riposo in vantaggio.

Nel secondo tempo, la Roma prova a reagire e avanza il baricentro ma in contropiede Kulusevski provoca l’autogol di Ibanez. E’ un successo fondamentale per i campioni d’Italia in carica, che confermano di attraversare un ottimo momento di forma e che tengono il ritmo dell’Inter di Antonio Conte.

Juventus-Roma, ecco voti e highlights della sfida

JUVENTUS: Szczesny 6; Danilo 6,5, Bonucci 6,5 (85′ De Ligt sv), Chiellini 6,5, Alex Sandro 7 (85′ Demiral sv); Chiesa 6 (81′ Bernardeschi sv), Rabiot 6,5, Arthur 6,5, McKennie 5,5 (65′ Cuadrado 6,5); Morata 6,5 (65′ Kulusevski 6,5), Cristiano Ronaldo 7.

ROMA: Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Ibanez 5, Kumbulla 6; Karsdorp 5,5 (76′ Bruno Peres 5,5), Villar 6 (62′ Diawara 5,5), Cristante 5,5 (63′ Carles Perez 5,5), Veretout 6, Spinazzola 6; Mkhitaryan 6, Borja Mayoral 5 (63′ Dzeko 5,5).

Marcatori: 13′ Cristiano Ronaldo (J), 69′ autogol Ibanez (J)

Ammoniti: Arthur, Cristiano Ronaldo (J), Mancini, Kumbulla (R)