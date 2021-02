Ivass, segnalati siti irregolari che vendono polizze Rc Auto false

L’Ivass ha pubblicato una lista di siti irregolari che vendono polizze assicurative false invitando i cittadini a prestare la massima attenzione.

L’Ivass ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per informare i cittadini la presenza su internet di alcuni siti irregolari che vendono polizze assicurative false. Una frode in cui sembrano siano già caduti diversi utenti che dopo aver completato procedure e pagamenti, hanno poi scoperto che le polizze Rc Auto acquistate non erano regolari. L’Ivaas ha inoltre specificato che sui siti in questione, che sembravano apparentemente a norma di legge, non veniva riportato nessun tipo di riferimento ai dati identificativi dell’intermediario.

Qui di seguito, la lista dei siti illegali: assicurazioniveloci.com; boncompagniassicura.eu; polizze-veloci.com; damianiassicura.it; easy-broker.it; fastbroker.it; genoveseassicurazioni.com; latorreassicurazioni.com; masterinsurance.it; misters-brokers.eu; onebroker.eu; preventivatorerca.com.

Siti irregolari vendono polizze Rc Auto false, l’avvertenza dell’Ivass

Alla luce di questi nuovi tentativi di frode, l’autorità invita i cittadini di valutare sempre con estrema attenzione l’acquisto di una polizza assicurativa on line, assicurandosi sempre che il sito in questione sia a norma di legge. Bastano infatti poche precauzioni per evitare di finire nelle trappole di questi truffatori.

Sembra inoltre che queste frodi assicurative siano più frequenti per quanto riguarda le coperture proposte su internet a cittadini stranieri e lavoratori autonomi e artigiani.