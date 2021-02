Genoa-Napoli 2-1: highlights, voti e tabellino della sfida a ‘Marassi’. Nuova sconfitta per Gattuso in trasferta



Genoa-Napoli 2-1: lontano dal ‘Diego Maradona’ ormai è sempre un’altra musica e un’altra sofferenza per Rino Gattuso, Dopo il boccone amaro di Verona arriva anche quello in casa del Genoa che forse esce in maniera definitiva dalla crisi.

A scavare la fossa alla sua ex squadra, il meno giovane in campo. Goran Pandev torna a vivere una serata di grazia, in barba all’anagrafe, con una doppietta decisiva nella prima frazione per due reti simili. Sull’altro fronte un po’ di sfortuna (traversa di Petagna, palo di Insigne) ma anche tanta approssimazione.

Gattuso inizialmente ha tenuto fuori Osimhen e Insigne, anche pensando alla sfida di ritorno in Coppa Italia di mercoledì prossimo. Ma le sue scelte non hanno pagato, perché il Genoa ha giocato coraggioso e compatto dal primo all’ultimo minuto. Una diga in messo, per evitare ogni possibile imbucata, e le fasce nel Napoli non hanno combinato praticamente nulla.

Solo nel finale, dopo la rete di Politano, si è riaccesa la fiammella della speranza. Ma troppo tardi e troppo poco per fare paura al Genoa, unica squadra alla quale il cambio in panchina ha fatto bene. da quando è tornato Davide Ballardini, 17 punti in 8 gare, solo uno in meno della Juventus.

Genoa-Napoli 2-1: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 11′ e 27′ Pandev (G), 79′ Politano (N)



GENOA (3-5-2): Perin 7.5; Goldaniga 6, Radovanovic 6.5, Criscito 6.5; Zappacosta 6, Strootman 6.5 (67′ Behrami 6), Badelj 7, Zajc 6.5 (87′ Rovella), Czyborra 6; Pandev 7.5 (67′ Scamacca 6), Destro 6. All. Ballardini 7.5

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5.5, Maksimovic 5, Manolas 6 (68′ Rrahmani 6), Mario Rui 5; Elmas 6, Demme 6 (79′ Bakayoko sv), Zielinski 5.5 (54′ Insigne 6); Politano 6.5, Petagna 5.5 (54′ Osimhen 6), Lozano 6. All. Gattuso 5.5

NOTE: ammoniti Badelj (G), Lozano (N), Czyborra (G), Mario Rui (N)

