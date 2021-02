Fortnite, arriva la collaborazione con Fall Guys: i dettagli della novità

Fortnite farà presto una collaborazione con Fall Guys. I dettagli dell’accordo tra due dei titoli più di successo

Nonostante il passare degli anni, Fortnite rimane uno dei capitoli di punta per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Il battle royale di Epic Games registra ogni giorno un numero impressionante di videogiocatori, che è in continuo aumento grazie ai numerosissimi aggiornamenti rilasciati di settimana in settimana.

Il titolo è conosciuto anche per le sue numerose collaborazioni con altri brand di successo. L’ultima partnership ad esser stata annunciata è quella con Fall Guys, altro videogioco che nel 2020 ha registrato un vero e proprio boom di nuovi utenti. Nello specifico, sono state individuate alcune nuove linee di codice che rimandano a nuovi costumi. Tutti i dettagli.

Fortnite e Fall Guys, i dettagli della collaborazione

Presto arriverà una collaborazione molto ricca tra Fortnite e Fall Guys. Due dei titoli maggiormente apprezzati dall’utenza, avranno presto alcune specifiche crossover che faranno molto piacere agli utenti. Sono state trovate alcune linee di codice che rimandano a nuovi costumi presto in arrivo sul secondo dei due titoli: Llama, Cuddle Team Leader, Peely, Bunny Brawler e Ripley. Queste sono alcune delle skin iconiche del battle royale di Fortnite, tra le più amate dagli utenti.

Ancora non è noto quando questa partnership prenderà il via. Ad annunciare il tutto il noto leaker FNLeaksAndInfo, che ha spiegato tutti i dettagli a riguardo. Al momento, pare che le nuove skin sbarcheranno su Fall Guys intorno al periodo di Pasqua, considerando che tra le skin incluse c’è Bunny Brawler.