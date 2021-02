Fabrizio Corona e Asia Argento, l’annuncio spiazza tutti 

Fabrizio Corona e Asia Argento, incredibile colpo di scena: ecco quanto rivelato direttamente dall’ex paparazzo.

Fabrizio Corona e Asia Argento, in passato fidanzati, si sono parecchio riavvicinati ultimamente. A svelarlo è direttamente l’ex paparazzo, seppur parlando di amicizia e non specificando meglio il tipo del rapporto ormai ricreatosi tra le parti. Il 46enne catanese ne ha parlato a Novella 2000: “Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me”, ammette.

Fabrizio Corona e Asia Argento, la verità sul rapporto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Ma Corona, con la schiettezza che lo contraddistingue, puntualizza un aspetto: “Detesto il termine trombamici, come dicono i più, quel termine indica due persone che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme pur di appagare l’istinto. Non è il nostro caso. Ma nemmeno siamo fidanzati. Alla mia età, a quasi 50 anni accetti quello che arriva. Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere. Diciamo che siamo amici con turbamento”.