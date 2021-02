Covid, Johnson: “In Gran Bretagna continui progressi, ma non è finita”

Il premier britannico Boris Johnson ha rivelato i progressi della nazione in merito alla lotta al Covid-19, “ma non è finita” ammette

“Ci sono stati diversi progressi incoraggianti nel corso di questa settimana nella lotta al Covid-19, ma non è ancora finita”, queste le parole del premier britannico Boris Johnson che poi ha rivolto un appello alla popolazione: “Questo weekend per favore state a casa per proteggere l’Nhs e salvare vite umane”. In merito alle vaccinazioni, spiega che “si sta procedendo ad alta velocità. “Ci sono 10.9 milioni di dosi e credo che il 90% del gruppo 75-79 anni sia stato raggiunto e quasi il 90% degli over 80”.

Gran Bretagna, via alla sperimentazione di due vaccini

In Gran Bretagna è iniziato lo studio di verifica dell’efficacia dell’immunizzazione al Covid con l’utilizzo di due vaccini differenti anziché uno solo. Secondo quanto riferito dalla Bbc, lo studio Com-Cov è gestito dal National Immunisation Schedule Evaluation Consortium e comprende più di 800 volontari in Inghilterra, con età superiore ai 50 anni.

Qualora i riscontri fossero positivi, si arriverebbe ad una flessibilità maggiore nella campagna vaccinale. Secondo alcuni scienziati, è possibile che questo modo di operare fornisca una protezione maggiore contro il Coronavirus rispetto all’uso di un vaccino singolo.