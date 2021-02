Covid, individuato focolaio a Bologna: “Tutte varianti, faremo test”

Covid, individuato un focolaio al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Pare siano tutte varianti

Continua a preoccupare il Covid, in Italia come nel resto del mondo. Le ultime varianti emerse hanno portato ad una nuova crescita dei dati giornalieri, con i vari governi nazionali che stanno correndo ai ripari con misure ancor più restrittivi atte a fermare sul nascere un possibile nuovo boom di contagi.

Intanto, poco fa al Policlinico Sant’Orsola di Bologna è stato individuato un nuovo focolaio. Sarebbero dieci i casi attualmente rilevati, e si tratta di varianti. Sono in corso proprio in queste ore analisi ad hoc, per cercare di capire di quali tipologie di varianti del virus si tratta. Il focolaio è stato rilevato in seguito allo screening sui pazienti ricoverati, eseguito ogni 3 giorni con il tampone.

Covid, focolaio a Bologna: le ultime dal Sant’Orsola

Nuovo focolaio individuato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Sono dieci i pazienti positivi ad una variante del Covid non ancora individuata. Tutti asintomatici, i casi si trovavano nel reparto di Gastroenterologia: si tratterebbe di sei pazienti e quattro operatori sanitari. “Dopo aver riscontrato le positività, sono stati fatti i primi test e da lì abbiamo capito che si tratta di varianti, ancora in fase di definizione quale” si legge nella nota ufficiale dell’ospedale.

Si è già proceduto con le varie misure di prevenzione previste dal protocollo sanitario. Il reparto di Gastroenterologia non ha accolto altre persone, mentre i positivi sono stati trasferiti nei reparti Covid adibiti. Nei prossimi due giorni, previsto un nuovo tampone. Inoltre, sia i pazienti che gli operatori avranno in dotazione le mascherine Ffp2.