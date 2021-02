Bonus Irpef ed assegno unico, cosa fare per ottenerli

La Legge di Bilancio 2021, oltre ad aver confermato il bonus Irpef, ha introdotto l’assegno unico per i figli che entrerà in vigore dal 1° luglio. Con esso si possono ottenere fino a 350 euro al mese

Il bonus Irpef è destinato ai lavoratori dipendenti e prevede agevolazioni fiscali di 100 euro al mese per 12 mesi per tutti i redditi imponibili non superiori a 28.000 euro. Questo è un trattamento integrativo del reddito di 1.200 euro annui dal 2021 che decresce fino ad arrivare a zero per i redditi complessivi di 40.000 euro annui. Nel calcolo del redditi va escluso il diritto riguardante l’abitazione principale e le relative pertinenze ed i premi di risultato su cui c’è un’imposta sostitutiva del 10%. Vanno sommati i redditi degli immobili soggetti alla cedolare secca. Quando non c’è carico fiscale, il bonus non viene erogato. In caso contrario, il bonus arriva direttamente sul cedolino dell’Inps o in busta paga.

LEGGI ANCHE—> Imu, prorogato il pagamento della seconda rata: chi ne ha diritto

Assegno unico, a chi spetta e come averlo

L’assegno unico per le famiglie arriverà dal 1° luglio del 2021 e sarà erogato dal settimo mese di gravidanza e fino al 21° anno di età compiuto dai figli. L’importo va dai 50 ai 250 euro mensili, per un massimo di 3.000 euro annui, ad influenzare tale dato sarà l’Isee. Ci saranno delle maggiorazioni in caso di disabilità. Sarà erogato dall’Inps o arriverà direttamente in busta paga. L’agevolazione è diretta anche a famiglie con figli a carico fino a 24 anni, a patto che non abbiano redditi superiori a 4000 euro.

LEGGI ANCHE—> Bonus Famiglia, arrivano i pagamenti di febbraio: i dettagli

I requisiti per ottenere l’assegno unico sono: essere cittadini italiani, europei che risiedono in Italia o extra-europei con regolare permesso di soggiorno. I figli devono risiedere con i genitori ed il genitore richiedente deve essere un lavoratore con qualsiasi forma di contratto o con partita IVA.