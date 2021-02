Anna Valle affetta da una malattia? Annuncio dell’ex Miss Italia che già in passato ha più volte fatto chiarezza in tal senso.

Oggi è un’attrice davvero affascinante e molto apprezzata, non solo per la sua inconfondibile bellezza. Anna Valle ha vinto nel 1995 Miss Italia proprio per il suoi fascino senza eguali e ancora oggi vanta tantissimi estimatori in giro per il nostro paese. La 45enne originaria di Roma, proprio in questi minuti, è ospite di Verissimo e proverà a ripercorrere alcune delle tappe più importanti della sua vita ai microfoni di Silvia Toffanin. Facciamo, però, ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Ainett Stephens, doppio dramma: annuncio sconvolgente

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, crollo improvviso: nessuno se lo aspettava

Anna Valle malata? Le sue importantissime parole

Anna Valle tornerà sicuramente a parlare di un episodio che l’ha profondamente scossa di recente. L’attrice romana, che non ha profili social ufficiali, è stata vittima di alcune fake news che riguardano anche il suo stato di salute. Qualcuno, infatti, avrebbe creato un profilo falso su Instagram seguito da 50 mila persone e, sotto la falsa identità di Anna Valle, avrebbe dichiarato di essere affetto da sindrome del colon irritabile. Ecco le parole della stessa ex miss Italia: “Si dice che io soffro di una patologia, ma non è assolutamente vero. A dire il vero, godo di ottima salute”.