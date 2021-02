Ainett Stephens, doppio dramma: annuncio sconvolgente 

Ainett Stephens, terribile notizia per quanto riguarda la show-girl sudamericana. Ecco cosa è successo.

Doppio dramma per Ainett Stephens, la show-girl venezuelana naturalizzata italiana e famosa per il vecchio ruolo da ‘gatta nera’ al programma ‘Mercante in fiera’. La donna sudamericana oggi si confesserà in esclusiva negli studi di Verissimo di Silvia Toffanin, dove aprirà due profonde ferite vissute in questi anni. Solitamente splendente e sorridente, la sudamericana mostrerà quindi un lato di sé tenuto finora segreto e blindato.

Potrebbe interessarti anche —-> Barbara D’Urso svela il suo futuro: annuncio a sorpresa

Ainett Stephens, il dramma raccontato a Verissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Una prima sofferenza riguarda la scomparsa della madre e della sorella in patria. Fatti avvenuti 17 anni fa e che non hanno mai portato alla verità. Secondo le indagini ancora in corso, le due sarebbero state uccisi e i loro corpi potrebbero essere stati bruciati. “Erano partite per andare in Trinidad e dovevano rientrare in Italia. Poi sono sparite nel nulla. Credo che a questo punto non ci sarà il lieto fine, ma credo in Dio e sono certo che prima o poi le rincontrerò”.

Una sofferenza più recente, invece, riguarda il figlio: “All’età di 2 anni ha smesso di parlare. Improvvisamente. Dopo aver fatto tutti i controlli del caso, abbiamo avuto una diagnosi ben precisa: disturbo dello spettro autistico. Una comunicazione che nessun genitore si aspetta di ricevere. E’ stato un momento molto difficile, un’esperienza che mi ha cambiato la vita”. Oggi ci sarà l’intervista completa.