Dopo la partecipazione a Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli è pronta a tornare in TV.

Sabrina Ferilli è stata la figura di maggior spicco a Tu Si Que Vales. La sua schiettezza, il modo di riuscire a sdrammatizzare e la naturalezza con la quale tiene il palco sono solo alcune delle doti che l’hanno resa la più amata dal pubblico. Insieme a Maria De Filippi è riuscita a dare il meglio di sé e secondo quanto rivelato dal settimanale Vero, il duo potrebbe ricomporsi presto. In che modo? Scopriamolo insieme.

Sabrina Ferilli, proposta indeclinabile: imminente ritorno in TV

Il serale di Amici 20 è ormai alle porte e perciò iniziano a susseguirsi tantissimi rumors sui possibili ospiti e giudici del programma. Secondo quanto riportato dal settimanale Vero, a prendere parte al talent show sarà Sabrina Ferilli. In quale vesti ancora non si sa, ma sicuramente avrà un ruolo chiave nel programma. Probabilmente potrebbe sedere sulla poltrona rossa della giuria.

Non sarebbe la prima volta per lei in quanto in passato ha spesso fatto parte dei giudici del Serale di Amici. L’anno scorso ad esempio, l’attrice romana è stata coinvolta in modo diverso: un inviata di Maria andava a casa di Sabrina per effettuare dei collegamenti in diretta.

Le indiscrezioni sul suo conto si fermano alla presenza. Ancora non si sa con certezza il ruolo che potrà rivestire nel programma, ma data la sua esperienza è possibile che sia uno dei giudici di Amici 20.