Morto Christopher Plummer, premio Oscar e icona di Hollywood

Morto Christopher Plummer, iconico attore hollywoodiano che aveva vinto un premio Oscar nel 2012 e ha recitato in film passati alla storia

Hollywood piange una delle sue icone. Oggi a 91 anni è morto Christopher Plummer, grande attore di origine canadese pluripremiato e protagonista di film che hanno scritto la storia del cinema nel mondo.

Oltre 60 anni di carriera sul grande schermo, anche se lui da giovane immaginava di diventare un grande pianista, e quasi 200 film all’attivo alternando questa carriera con quella a teatro. Aveva cominciato proprio così, come interprete drammatico con Shakespeare e lì era stato notato, sul palcoscenico di Broadway, prima di passare a Hollywood.

L’inizio era stato con il musical, quando Elia Kazan lo scelse per il Cyrano che gli valse il primo dei due Tony (l’Oscar per il teatro). Il debutto al cinema nel 1958 insieme a Henry Fonda nel ‘Fascino del palcoscenico’ diretto da Sidney Lumet. Ma la grandissima popolarità è arrivata con ‘Tutti insieme appassionatamente‘ al fianco di Julie Andrews: un film costato 8 milioni di dollari e che ne ha incassati quasi 300.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto nel cinema: è morto Mike Henry, il ‘Tarzan’ degli anni ’60

Christopher Plummer, una carriera lunghissima e un premi Oscar nel 2012

Da lì in poi Plummer è stato protagonista riconoscibilissimo di molti film. Come ‘L’uomo che volle farsi re’ del 1975, oppure ‘L’ultima eclissi’ del ’95, ispirato al romanzo di Stephen King ‘Dolores Claiborne‘. Ma ha recitato anche con Al Pacino e Russell Crowe in ‘Insider Dietro la verità’.

Finalmente nel 2012 è arrivato anche l’Oscar come miglior attore non protagonista (Tutti insieme appassionatamente ne aveva vinti 5 ma nessuno per gli attori) per il suo ruolo in ‘Beginners’ del 2012. Più di recente aveva interpretato miliardario Jean Paul Getty in ‘Tutti i soldi del mondo’ diretto da Ridley Scott.

In carriera Plummer oltre all’Oscar ha vinto anche tre Emmy Award, due Tony Award, uno Screen Actors Guild Award, un Golden Globe e un BAFTA Award.Accabto a lui oggi c’era la terza moglie, l’attrice Elaine Taylor, che aveva sposato nel 1970.