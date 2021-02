Isola dei Famosi 2021, si va verso lo slittamento: la possibile nuova data di inizio. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che il programma non partirà l’8 marzo

Tra le limitazioni legate ai viaggi e i soliti problemi di spostamenti per la pandemia di Covid, anche la nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta via via slittando sempre più avanti. Il palinsesto originale prevedeva la partenza dell’Honduras all’inizio del 2021. La data aveva subito una modifica immediata per spostarsi verso la primavera, con l’ipotesi 8 marzo. Come riportato da Tv Blog, Ilary Blasi sarebbe dovuta andare in onda con la prima puntata una settimana esatta dopo la fine del GF Vip. Alfonso Signorini decreterà il vincitore del reality lunedì 1 marzo, lasciando spazio nel palinsesto Mediaset ai naufraghi. Ora però starebbero nascendo dei dubbi sulla data per motivi legati alla possibile concorrenza. L’8 marzo sarebbe infatti in programma il nuovo episodio del Commissario Montalbano dal titolo “Il metodo Catalanotti”, in onda su Rai1. Per evitare di perdere ascolti, quindi l’Isola potrebbe cambiare giorno. TV Blog parla di partenza giovedì 11 marzo.

Isola dei Famosi 2021, si va verso lo slittamento: possibile partenza l’11 marzo

Come accaduto per il Grande Fratello Vip, con ottimi risultati per gli ascolti, Mediaset vorrebbe proporre anche per l’Isola dei Famosi 2021 il doppio appuntamento settimanale. Partire giovedì 11 marzo permetterebbe di svincolarsi dai problemi di palinsesto e raddoppiare con subito con la seconda puntata lunedì 15.

In attesa di definire la data ufficiale della missione in Honduras, il cast di naufraghi si potrebbe arricchire con personaggi di spicco. Le ultime indiscrezioni parlano di un’ex Miss Italia come possibile nome in partenza per il Centro America. Anche per lo studio si sta preparando un parterre de rois. Tra gli opinionisti è annunciata la presenza di un importantissimo volto noto della Tv italiana, per affiancare Ilary Blasi e il suo staff. Non ci resta che attendere.