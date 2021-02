In seguito al polverone sollevato, Mediaset ha deciso di intervenire per porre fine alle polemiche.

Stefano Bettarini non ha mai accettato la decisione della redazione del GF Vip di squalificarlo dal programma. Secondo il punto di vista dell’ex calciatore, i motivi della sua eliminazione sarebbero altri che non sarebbero riconducibili all’imprecazione.

In seguito ai vari affronti via social e in diretta TV, la Mediaset e Alfonso Signorini sembrano aver preso una decisione drastica nei confronti dell’ex marito di Simona Ventura.

GF Vip, polemiche a non finire: clamorosa decisione di Mediaset

Stando a quanto riferito da Dagospia, la Mediaset avrebbe deciso di adire le vie legali contro Stefano Bettarini. Gli sfoghi dell’ex concorrente sono parsi eccessivi e perciò la produzione e Alfonso Signorini avrebbero deciso di replicare.

Su Dagospia si legge: “Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al Grande Fratello Vip. Dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore. Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altri due personaggi di seconda fila”.

Stefano Bettarini non ha ancora commentato l’indiscrezione lanciata da Dagospia. Queste rivelazioni vanno prese con la pinza e solo nelle prossime ore potremmo venire a conoscenza della verità.

