Gao Liu choc, l’attrice cinese che ha perso il naso dopo un’operazione

Gao Liu, notizia incredibile in Cina. Ecco come una star nazionale ha perso letteralmente il naso.

Choc in Cina: Gao Liu, popolarissima attrice e cantante cinese, ha perso il naso a causa di un intervento di chirurgia estetica. A svelare il dramma è la stessa star ai suoi cinque milioni di follower su Sina Weibo. L’incubo è iniziato lo scorso ottobre, quando la giovane decide di sottoporsi a un’operazione per rifarsi il naso. Un obiettivo per essere più bella ma al contempo rafforzare ulteriormente la propria carriera.

Gao Liu, naso perso dopo un’operazione

Il problema è che questa situazione, piuttosto, l’ha peggiorata. L’intervento, durato quattro ore, sembrava essere andato per il meglio. Finché non è iniziato il dramma: “La pelle del naso è diventata sempre più scura, fino alla necrosi”. Tradotto: il tessuto della pelle del naso è morto. Ora servirà almeno un anno prima che la donna possa tornare in sala operatoria. Nel frattempo – come ammesso – ha perso oltre 60mila dollari di incassi durante il ricovero e ha valutato addirittura il suicidio.