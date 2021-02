Fiorentina-Inter 0-2: highlights, voti e tabellino della partita che ha aperto il programma nella 2^ giornata di ritorno in Serie A

Fiorentina-Inter 0-2: la Coppa Italia non ha lasciato scorie nella squadra di Antonio Conte, ancora una volta in tribuna dopo la squalifica. Lukaku e compagni lo hanno dimostrato su un campo non semplice come quello di Firenze costruendo gioco, segnando e correndo solo un paio di rischi ben disinnescati.

Fin dall’inizio Hakimi e Barella con le loro accelerazioni hanno messo in profonda crisi lo schieramento di Prandelli. Non è un caso che la prima occasione sia arrivata sul destro del centrocampista, che ha trovato un Dragowski mostruoso. Nulla però ha potuto il portiere viola verso la mezz’ora sul trio a giro dell’ex Cagliari. La reazione della Fiorentina tutta in 20 secondo: Bonaventuira ha preso la traversa e sulla ribattuta Biraghi è stato stoppato da Handanovic.

Nella ripresa Prandelli ha inserito Kouamè per dare una spalla a Vlahovic ma alla prima occasione l’Inter è passata di nuovo. Accelerazione di Hakimi e palla facile facile per Perisic che non poteva sbagliare. Titoli di coda, ché la Fiorentina oltre a molta volontà non ha mostrato altro.

Fiorentina-Inter 0-2: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 31′ Barella, 52′ Perisic



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 7; Martinez Quarta 6.5, Pezzella 5.5, Igor 5; Venuti 6 (73′ Malcuit sv), Bonaventura 6, Borja Valero 5.5 (46′ Kouamé 5.5), Amrabat 5, Biraghi 6.5 (82′ Barreca sv); Eysseric 6 (73′ Pulgar sv), Vlahovic 5.5 (73′ Kokorin sv). All. Prandelli 5.5

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 7, Barella 7.5, Brozovic 7, Vidal 5.5 (46′ Gagliardini 6), Perisic 6.5 (80′ Darmian sv); Lukaku 6 (89′ Pinamonti), Sanchez 6 (62′ Lautaro Martinez 6). All. Stellini 7 (Conte squalificato)

NOTE: ammoniti Perisic (I), Amrabat (F), Martinez Quarta (F), Pulgar (F)

<< Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Fiorentina-Inter>>