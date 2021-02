Crisi di governo, da Forza Italia arriva un importante endorsement Mario Draghi, incaricato da Mattarella per la formazione di un nuovo governo.

Il governo Draghi sembra sempre più vicino. Anche Forza Italia infatti, dopo il Pd e Iv, ha dato il suo benestare alla nascita di un esecutivo guidato dell’ex governatore della Banca Centrale. Non è ancora chiara la posizione del Movimento 5 Stelle invece, anche se alcune fonti riferiscono che Di Maio stia svolgendo una mediazione all’interno della compagine pentastellata affinché la candidatura di Draghi venga accolta. Si tratta però di una trattativa tutt’altro che scontata. Le resistenze all’interno del Movimento sono infatti molto forti, con importanti esponenti come Di Battista e la Lezzi, che hanno già dichiarato che accettare un governo tecnico condannerebbe i 5 Stelle all’irrilevanza politica.

Crisi di governo, continuano le consultazioni a Montecitorio

Continuano intanto le consultazioni a Montecitorio, e sarà importante, dopo l’endorsement a Draghi arrivato da Silvio Berlusconi, capire adesso quale sarà la posizione della Lega. Una parte del partito vorrebbe appoggiare Draghi e seguire la strada tracciata da Forza Italia. Matteo Salvini però ha dichiarato in proposito che non intende appoggiare una legislatura lunga, e che il beneplacito arriverà soltanto nel caso in cui si tratti di un governo che porterà il paese alle elezioni nel più breve tempo possibile.

Ma il vero nodo di queste consultazioni resta la proposta politica. Le “ricette” di governo dei partiti che intendono appoggiare Draghi sono infatti molto diverse tra di loro, e non sembra facile al momento, riuscire a trovare una sintesi comune che possa dare stabilità a questo ipotetico esecutivo che sta per nascere.