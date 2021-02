Covid-19, Rezza: “Subito zona rossa lì dove emergono varianti” 

Covid-19, fortissimo appello lanciato dal Giovanni Rezza in conferenza stampa. Ecco cosa potrebbero fare le regioni.

Rendere zona rossa i luoghi in cui vengono individuate nuove pericolose varianti di Covid-19: è questa la proposta di Giovanni Rezza, direttore dell’Istituto superiore di sanità. Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per il consueto aggiornamento sull’andamento della curva epidemiologica, l’esperto ha avanzato una soluzione drastica ma ritenuta necessaria per contenere una nuova minaccia virale che rischia di esplodere nel territorio nostrano.

Covid-19, la proposta di Giovanni Rezza

“I comuni o le province in cui emerge un focolaio di una nuova variante siano zone rosse”, ha riferito il docente. “In questo caso – continua – la Regione in questione può agire con provvedimenti mirati al fine di evitare una catena di contagio: questo è l’unico modo per evitare che l’intero territorio regionale diventi successivamente arancione o rossa”.