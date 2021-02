Coronavirus, bollettino venerdì 5 febbraio: 14.218 contagi e 377 morti come annunciato proprio in questi minuti.

L’emergenza Coronavirus continua a imperversare in Italia e non solo. Proprio in questi istanti, è stato reso noto il bollettino di oggi venerdì 5 febbraio: nelle ultime ventiquattro ore si registrano 14.218 contagi, 377 morti e 14.995 guariti. C’è, inoltre, un calo di terapie intensive (-9) e di ricoveri (-168), con un tasso di positività pari al 5,3% (+0,2%), Chiudiamo, infine, col numero attuale di vaccinati in Italia, ovvero 2.377.520.

Coronavirus, via libera del Cts al Festival di Sanremo

Intanto, proprio nella giornata di ieri, è arrivato l’atteso via libera del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) al Festival di Sanremo 2021, che avrà inizio il prossimo 2 marzo. La principale rassegna canora del nostro paese si terrà senza spettatori all’interno dell’Ariston e, tra le altre cose, saranno adottate diverse misure organizzative con l’obiettivo di ridurre le possibilità di contagio.