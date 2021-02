Calciomercato Inter, sirene spagnole sulla stella nerazzurra

Calciomercato Inter. In campo sempre più promettente, dalla Spagna se ne sono resi conto subito ed hanno iniziato a sondare il terreno

Nicolò Barella sta diventando sempre più appetibile agli occhi delle big d’Europa. In campo, grazie anche all’allenatore Antonio Conte, sta trovando sempre più spazio, pertanto sta riuscendo ad esprimersi al meglio. Concentrazione, il dono innato del grande centrocampista ed autostima, hanno fatto sì che Barella si guadagnasse un posto da titolatissimo tra i nerazzurri.

LEGGI ANCHE > > > Cristiano Ronaldo, quell’assurdo gesto mai dimenticato: quante polemiche – VIDEO



Nonostante la concorrenza sia molto tosta, il giovane talento italiano, classe ’97 è riuscito a sgomitare tra la folla ed avere un posto fisso. Tuttavia, per mettersi in mostra, Barella ha attirato a sé anche le big europee e dalla Spagna sono certi di un suo arrivo tra i Blancos.

Calciomercato Inter, il Real Madrid vuole Nicolò Barella

Real Madrid scatenato su Nicolò Barella, ma l’Inter chiede tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Una cifra blu che, al momento, probabilmente i madrileni non possono permettersi per un centrocampista. Ciononostante, non è escluso che questa spesa folle possa essere fatta perché i Blancos sono alla ricerca dell’erede di Luka Modric, ormai 35enne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Suarez esce allo scoperto sul caso passaporto: le ultime novità



Contratto in scadenza al 2024 per il giovane talento sardo, attualmente di proprietà dell’Inter. I nerazzurri, che stanno affrontando un periodo societario non proprio florido, dovranno ponderare bene la scelta di cedere o meno il centrocampista della Nazionale italiana ad una big d’Europa come il Real Madrid.