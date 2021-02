WhatsApp, leggere messaggi senza essere online: l’app da scaricare

Da oggi sarà possibile leggere i messaggi su WhatsApp senza essere online. Andiamo a vedere come attivare il trucco sull’applicazione di messaggisica.

Continua a migliorarsi WhatsApp, il colosso con cui più di due miliardi di utenti sono online ogni giorno, pronti a scambiarsi messaggi. Infatti questo inizio di anno non è stato a dir poco sereno per l’applicazioni, visto l’enorme polverone scaturito dai nuovi termini di servizio. Così l’applicazione del gruppo Facebook ha assistito ad un lieve calo di utenza, a favore di applicazioni come Telegram e Signal.

Eppure l’applicazione di messaggistica instantanea di Menlo Park è ricca di funzioni e tool pronti a non annoiare mai gli utenti. Infatti dove non arrivano gli sviluppatori dell’applicazione, spesso ci arrivano le app esterne, pronte a migliorere l’esperienza su WhatsApp. L’ultimo trucco scoperto dagli utenti, consiste nello scaricare l’app che vi rende invisibile. Andiamo quindi a vedere come si chiama e come funziona l’applicazione.

WhatsApp, come leggere i messaggi senza esssere online: arriva Unseen, l’app dell’invisibilità

Da oggi sarà possibile leggere i messaggi su WhatsApp senza risultare online grazie all’applicazione Unseen. Infatti molti utenti hanno ricercato il trucco in rete, anche per non cambiare l’impostazione dell’ultimo accesso sull’app di messaggistica. Così è arrivata la soluzione, Unseen, app esterna da collegare a WhatsApp, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Inoltre l’applicazione è utile addirittura per ascoltare gli audio.

Per permettere all’applicazione di funzionare correttamente, la si dovrà lasciare attiva in background. Infatti solamente così Unseen sarà in grado di registrare tutte le notifiche in entrata da WhatsApp. Inoltre per i più smanettoni sarà possibile collegare anche gli account di Instagram e Facebook Messanger. Così potrette leggere i messaggi esternamente, senza entrare nell’applicazione. Il trucco, infine, ha permesso a WhatsApp di mantenere parte della sua utenza.