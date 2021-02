Vicenza, 12 arresti per traffico di cocaina: l’operazione della Polizia

Maxi operazione della Polizia a Vicenza, con gli agenti che hanno fermato un traffico di cocaina proveniente dal Sud America. Sono 12 gli arresti compiuti.

La Polizia di Vicenza ha speronato un traffico di cocaina proveniente direttamente dal Sud America. Un’operazione delicata che ha portato a diverse perquisizioni ed ordinanze di custodia cautelare per 12 persone. Inoltre proprio le persone indagate hanno aggravato la loro posizione proprio per la colpevolezzadi traffico di stupefacenti, importanto ingenti quantità di cocaina direttamente dalle nazioni sudamericane.

Ad eseguire l’operazione ci ha pensato la Squadra Mobile della Questura di Vicenza, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed il Nucleo di polizia economico finanziaria di Vicenza. Gli agenti sono intervenuti proprio nella provincia veneta, dove avevano residenza gran parte degli indagati. Alcuni di loro, invece avevano residenza a Reggio Calabria, ad Africo, ed in provincia di Trento. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dell’operazione.

La polizia non ha eseguito solamente le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. Infatti il corpo di Polizia ha provveduto anche ad eseguire diverse perquisizioni domiciliari. Inoltre, nel corso delle indagini è emerso che diversi soggetti erano soliti spacciare sostanze stupefacenti. In merito, la Guardia di Finanza di Vicenza ha svolto accurate indagini sul patrimonio personale degli indagati.

Infatti proprio grazie alle indagini, le Fiamme Gialle sono riuscite ad approfondire la situazione finanziaria delle dodici persone arrestate. Così il Nucleo della Guardia di Finanza ha sequestrato preventivamente, ai fini di confisca, non solo denaro, ma anche beni e altre utilità. Stando alle prime indiscrezioni, i beni sequestrati raggiungerebbero un valore di circa 246.000 Euro.

